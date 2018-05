Billeder: 100 år for det bedste kammeratskab

73-året for frihedsbudskabet og 100 års jubilæet for Frederikssund Marineforening bliver fejret hele lørdagen.

Et stort festprogram bød fra formiddagen på kransenedlæggelse og taler ved søminen på Sydkajen, Søværnets Tamburkorps og soldaterforeninger i optog med musikledsagelse gennem byen samt reception med flere taler i Kulturhuset Elværket, inden det hele kulminerer i jubilæumsfest og middag lørdag aften. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dannebrogsflagene vajede i en fyldig faneborg, som medlemmer af marineforeningerne i Frederikssund, Køge og Helsingør, Garderhusarforeningen for Frederikssund og Omegn, Danmarks Veteraner, Flyvevåbnets Soldaterforening, Kystartilleriforeningen og De Danske Forsvarsbrødre sørgede for, da formand for Frederikssund Marineforening, Kurt Terkelsen, bød velkommen på Sydkajen.

Han fortalte om dannelsen af Frederikssund Marineforening, der blev stiftet den 5. maj 1918 af gamle orlogsgaster og andet personel fra flåden i kølvandet på 1. verdenskrig 1914-1918, hvor Danmark var neutral, men der blev lagt et stort antal miner ud i danske forvande.

- De miner bragtes til eksplosion enten ved direkte påsejling eller ved berøring af et antennesystem. Mange danske sømænd og søfolk mistede livet, berettede Kurt Terkelsen, som fortalte, at der i København og en lang række provinsbyer, herunder Frederikssund, siden blev opstillet »minebøsser«, ofte på marineforeningernes initiativ, for at samle ind til sømandsenker.

Fhv. borgmester Ole Find Jensen nævnte i sin tale, at 100 års jubilaren, hvis motto er »Verdens bedste kammeratskab«, også skriver lokalhistorie. Han fremhævede, hvor engageret marineforeningen gennem årene har deltaget i byens og kommunens liv, ikke mindst 5. maj, flagets dag, flagdagen for faldne danske soldater, samt den flotte parade af foreninger, da dronning Margrethe og Prins Henrik besøgte Frederikssund i 2009, ligesom foreningen bidrog til faneborgen ved Prins Henriks bisættelse.

- Det er således en på alle måder livskraftig forening, der fejrer 100 år - som med både humør og værdighed er med til at præge Frederikssund - både ved højtider og alvorsstunde - og i festligt lag, fastslog Ole Find Jensen.

Orlogspræst Frank Bjørn Christensen dvælede ved digterpræsten Kaj Munk, der blev henrettet af tyskerne i 1944, og fremhævede de unge, der i dag rejser ud på internationale tjenester i Afrika, Irak og Afghanistan.

- De er alle villige til at sætte livet på spil for friheden. Her vil nogen måske spørge: Kan det nytte noget, kan det betale sig? Men hvis ingen gør noget, går vores frihed tabt, sagde han, hvor på han bad forsamlingen om at sige et fadervor, velsignede og slog korsets tegn, inden han tog tilbage til Jesuskirken i Valby for som sognepræst at konfirmere unge.