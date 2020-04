Bilisterne måtte tålmodigt holde i kø for at blive lukket ind 10 ad gangen på Frederikssund Genbrugsplads på Strandvangen i Frederikssund tirsdag. Foto: Maj-Britt Holm

Artiklen: Bilister i kø for at komme af med hækafklip

I næsten tre uger har borgerne måtte opbevare hækafklip, pap og kasserede byggematerialer hjemme på matriklen under lockdown af Danmark. Men nu har Kommunernes Landsforening (KL) ændret sin anbefaling til kommunerne, da Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at lade private få adgang igen, hvis man sikrer, at alle holder afstand til hinanden.

Der var kø af biler med og uden trailer et godt stykke ned ad Strandvangen i Frederikssund, da Vestforbrændingen tirsdag middag genåbnede genbrugspladsen for modtagelse af affald fra private. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

