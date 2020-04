En 40-årig mandlig bilist blev af en politipatrulje sigtet for spiritus- og narkokørsel samt for at køre bil uden førerret mandag morgen på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund.

Bilist taget med sprut og narko i blodet

En 40-årig mandlig bilist blev mandag morgen standset på J. F. Willumsens vej i Frederikssund af en politipatrulje, der mistænkte ham for at køre bil i spiritus- og narkopåvirket tilstand, oplyser Nordsjællands Politi.

Det skete klokken 08.20, og manden, der ikke har fast adresse, blev tjekket med alkometer, der viste, at han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte, ligesom et narkometer indikerede, at han formentlig også havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer.