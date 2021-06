Bilist ringede til 112: 'Der kommer røg fra bilen'

Tirsdag klokken 16.17 blev det anmeldt, at der var brand i en bil på Frederiksborgvej, og at branden formentlig skyldtes en teknisk fejl, da der var begyndt at komme røg fra bilen under kørsel.

Brandvæsenet blev sendt til stedet, og kort efter deres ankomst bad de politiet om at støde til for kortvarigt at afspærre Frederiksborgvej i sydlig retning og samtidig at dirigere trafikken, imens brandvæsnet arbejdede på stedet.