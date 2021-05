Nordsjællands Politi har sigtet en 31-årig mand fra Holbæk for at køre bil i narkopåvirket tilstand i Dalby i Hornsherred - og han har aldrig taget kørekort. Foto: Thomas Olsen

Bilist påvirket af stoffer - og har aldrig taget kørekort

Et narkometer viste, at manden var påvirket af både kokain og cannabis. Han blev derfor sigtet for narkokørsel og taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som skal fastlægge, hvor påvirket han var i situationen.

Manden blev desuden sigtet for at køre bil uden at have førerret, idet han ikke havde taget kørekort, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.