En 24-årig bilist blev mandag aften stoppet af politiet ved Kronprins Frederiks Bro, og han fik narkometeret til at slå ud for kokain. Foto: Kenn Thomsen

Bilist påvirket af kokain

En 24-årig mandlig bilist med ukendt adresse blev mandag aften 18.37 standset og kontrolleret af politiet på Færgelundsvej ved Kronprins Frederiks Bro i Jægerspris. Her blev det undersøgt, om manden var ædru og clean, og det var han tilsyneladende ikke.

Manden fik narkometeret til at slå ud for kokain, og han blev sigtet for kørsel i påvirket tilstand.