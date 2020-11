Bilist på sprut og kokain blev standset

Nok de færreste ville være begejstret for at møde en medbilist, der var påvirket af spiritus og kokain. Ikke desto mindre blev en 36-årig mand fra Hedehusene standset af politiet natten til mandag på Skibbyvej ved Skibby, hvor det blev konstateret, at han havde netop de to rusmidler i blodet.