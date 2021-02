Bilist overholdt ikke sin vigepligt: Påkørte modkørende

I krydset ved Jonstrupvangvej foretog han et venstresving og påkørte i den forbindelse en 19-årig mandlig bilist fra Frederikssund, som skulle lige ud i krydset.

Den 35-årige bilist blev efterfølgende sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.