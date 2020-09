Bilist nummer én million på ny bro - eller sådan cirka

Ægteparret Gunde og Mogens Lundbech fra Frederikssund blev torsdag udpeget som bilist nummer én million på Kronprinsesse Marys Bro siden åbningen for knap et år siden.

- Tillykke, I er bilist nummer én million. Jeg er selv meget begejstret, og synes, det er skønt at bruge den nye bro, og at man ikke holder i kø ved den gamle bro længere, lød det fra formanden for Fjordforbindelsen Frederikssund, Leif Tullberg, da pensionistparret indvilligede i at lade sig stoppe, modtage en blomsterbuket og lade sig udspørge af folk fra Vejdirektoratet, Tullberg og ikke mindst et opbud af medier som TV Lorry, Berlingske og Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har været til frisør i Kirke Hyllinge, og nu er vi på vej hjem, fortalte Gunde Lundbech, som kaldte det »lidt underligt« pludselig at være centrum for så stor opmærksomhed.

- Vi griner sådan af dem, der ikke vil betale 14 kroner for en tur over broen, lød det fra Gunde Lundbech.

I virkeligheden er der ingen, der ved, om ægteparret Lundbech rent faktisk er bilist nummer én million. Vejdirektoratet har lavet en teknisk fremskrivning og beregnet, at bilist nummer én million ville passere torsdag cirka klokken 14, og det blev derfor parret, som sagde ja til at stille op.

- Jeg synes, det er en stor dag. Nu har vi været i gang i et år og fået teknikken til at virke. Det var en stor mærkedag sidste år, da vi indviede broen, og det er også en mærkedag nu, hvor vi passerer en million bilister, forklarede Leif Tullberg, der regner med, at der gennemsnitligt vil køre 3500 bilister om dagen på den nye bro her i kalenderåret 2020, hvilket han påpeger svarer til bestyrelsens korrigerede budget, hvor trafiktallet er reduceret som følge af et fald på cirka 30 procent under coronakrisen i foråret.