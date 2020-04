Artiklen: Bil med familie i fare for at falde i grøft

- Familien havde været ude at køre, og da de ville vende om og bakke, kom en del af bilen ud over en grøft, hvor der var flere meter ned. Vi fik sat stropper på bilen og trukket den op på vejen igen, så vi kunne få familien, far, mor og to børn, sikkert ud, fortæller Jesper Marcussen, indsatsleder hos Frederiksborg Brand & Redning.