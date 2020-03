Bibliotekerne tilbyder onlinebetjening i lukkeperioden

Selvom Frederikssund Bibliotekerne i disse uger har lukket for fysisk adgang til biblioteket, så er der stadig masser af hjælp at hente. I lukkeugerne sidder bibliotekets personale hver mandag til fredag mellem kl. 10-16 klar til at besvare spørgsmål og henvendelser fra kommunens borgere, gældende fra onsdag d. 18. marts.