Biblioteker holder weekend-åbent igen

Borgerne kan atter besøge bibliotekerne i Slangerup, Jægerspris og Skibby fra weekenden, idet Frederikssund Bibliotekerne nu udvider den selvbetjente åbningstid til også at omfatte lørdage og søndage. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi vil gerne give folk lidt mere tid til at bruge bibliotekerne. Det har været savnet. Vi har gradvist åbnet op efter coronanedlukningen, og så tager vi den derfra, fortæller konstitueret bibliotekleder Hanne Rysbakke fra Frederikssund Bibliotekerne, som håber, at borgerne vil benytte sig af den udvidede åbningstid i weekenden, hvor de måske har bedre tid til at gå på biblioteket.