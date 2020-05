Frederikssund Bibliotekernes fire afdelinger, blandt andet her i Slangerup, genåbner mandag den 18.maj. Foto: Kenneth Jensen Foto: Kenneth Jensen kennethjensen.dk

Biblioteker genåbner for udlån af bøger

Frederikssund - 14. maj 2020 kl. 19:02

Efter ni ugers lukkeperiode kan Frederikssund Bibliotekerne endelig åbne dørene igen. Det sker mandag d. 18. maj, hvor det igen bliver muligt at besøge biblioteket for at låne og aflevere materialer.

Siden regeringen i sidste uge kom med udmeldingen om, at bibliotekerne må åbne for udlån og aflevering, har personalet på Frederikssund Bibliotekerne arbejdet på højtryk for at sikre, at bibliotekerne åbnes på en tryg og sikker måde for både borgere og personale. Det indebærer blandt andet en plan for genåbningen, som Kultur- og fritidsudvalget har godkendt torsdag, sikring af adgang til håndsprit, tydelige afstandsmarkeringer og skilte med retningslinjer i det fysiske rum.

Åbningen af Frederikssund Bibliotekerne gælder alle kommunens fire biblioteker, dog kun i den bemandede åbningstid. For at sikre nem adgang til lokalbibliotekerne, vil åbningstiden på bibliotekerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup blive udvidet med tre timer om ugen, indtil det igen bliver muligt at åbne bibliotekerne ubemandet.

Ved genåbningen bliver det muligt at låne og aflevere materialer, afhente reserveringer, bestille materialer fra andre biblioteker, samt at få hjælp og vejledning fra bibliotekets personale, som glæder sig til at hilse dig velkommen tilbage. Der tilskrives ikke gebyrer på materialer, som skulle have været afleveret i lukkeperioden før efter den 31. maj, så du har god tid til at aflevere dine lån på et tidspunkt, som passer dig.

Desværre er det endnu ikke tilladt at opholde sig på biblioteket i længere tid. Det vil altså ikke være muligt at læse, arbejde, eller benytte bibliotekernes computere og kopimaskiner. På Frederikssund Bibliotekernes hjemmeside www.bibliotekerne.frederikssund.dk kan du læse mere om retningslinjerne for en tryg og sikker genåbning, samt om de udvidede åbningstider på lokalbibliotekerne.