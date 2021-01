Betalingsmodstander efter nyt bro-budget: Lavet på skrømt

Betalingsanlægget ved Kronprinsesse Marys Bro. Foto: Thomas Olsen

Urealistisk at nå 7.100 biler i døgnet på Kronprinsesse Marys Bro, mener Kenneth Jensen

"Jeg ved godt, at tallet for antallet af biler er nedjusteret. Men det er altså stadig mere end en fordobling af det nuværende antal biler, der kører på Kronprinsesse Marys Bro. Hvor skal de komme fra? Jeg kan ikke se det," siger Kenneth Jensen, socialdemokratisk byrådsmedlem og en af drivkrafterne bag de kontinuerlige protester mod brugerbetalingen på broen, der bærer kronprinsessens navn.

Udtalelsen kommer i kølvandet på det netop reviderede budget for Kronprinsesse Marys Bro, hvor man har nedjusteret det forventede - og for tilbagebetalingen nødvendige - antal daglige bropassager.

Hvis broen skal betales inden for de 40 år, der fremgår af anlægsloven, er der behov for 7.100 daglige passager. Og i budgettet opererer man med et tal på 7.700 passager, hvilket vil nedbringe tilbagebetalingstiden til 36 år.

"Men for mig at se opererer man fortsat med nogle trafiktal, der er helt urealistiske med forudsætninger lavet på skrømt," siger Kenneth Jensen, og fortsætter:

"Samtidig står det klart, at det ikke er en løsning at flytte den ulovlige lastbiltrafik fra Kronprins Frederiks Bro til Kronprinsesse Marys Bro. For den er stort set ikke-eksisterende. Det antal lastbiler, der hidtil har figureret af trafiktallene for Kronprins Frederiks Bro, har blandt andet omfattet busser, traktorer og andre tunge køretøjer, der helt lovligt må køre på den gamle bro, og det vil de blive ved med. Så antallet af lastbiler på Kronprinsesse Marys Bro kan altså ikke forventes at stige særlig meget," siger han med henvisning til en trafiktælling fra Vejdirektoratet.

Her har medarbejdere fra Vejdirektoratet gennemgået videomateriale fra kameraerne på Kronprins Frederiks Bro i to uger i efteråret, for at kortlægge omfanget af ulovlige lastbilpassager.

Og gennemgangen viser, at der i gennemsnit kun ulovligt passerer cirka 14 lastbiler pr. døgn.

Kører de i stedet over Kronprinsesse Marys Bro, ville det blot afstedkomme en øget indtægt på cirka 200.000 kroner årligt.

Antallet af lastbiler på Kronprinsesse Marys Bro blev oprindeligt anslået til at ville udgøre 1.800 pr. døgn på baggrund af målinger på Kronprins Frederiks Bro.

Men det var baseret på en definition af lastbiler på baggrund af længde, hvor definitionen iden er ændret til at være baseret på vægt.

Og dén ændring sendte med et hug antallet af lastbiler, der skulle betale for at passere Kronprinsesse Marys Bro i bund.

I dag er forventningen, at 500 lastbiler i døgnet vil benytte Kronprinsesse Marys Bro, når den såkaldte indsvingsperiode er overstået i 2025.