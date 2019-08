Se billedserie Vejdirektoratet og BroBizz Operatør A/S er i fuld gang med at teste det nye betalingsanlæg ved Kronprinsesse Marys Bro. Det bliver et såkaldt free flow-anlæg, hvor biler ikke behøver at standse eller bremse ned for at registrere betalingen. Foto: Thomas Olsen

Betalingsanlæg er klar til brug

Frederikssund - 21. august 2019

Der er ikke længe til, at Kronprinsesse Marys Bro åbner for trafik, og Vejdirektoratet er i fuld sving med de sidste detaljer, herunder at teste betalingsanlægget på broen, der bliver et Danmarks første såkaldte free flow-anlæg uden bomme, hvor man ikke behøver sænke farten ved passage.

- Den næste uges tid vil vi gennemføre de sidste test af systemet, så det hele står klar til de første trafikanter mandag den 30. september, fortæller projektchef i Vejdirektoratet, Henrik Vincentsen.

Den største fordel ved det nye betalingsanlæg bliver, i følge Henrik Vincentsen, det faktum, at man ikke behøver sætte farten ned, når man kører igennem det. Ved hjælp af sensorer og kamerarer registrerer anlægget alt fra højde, længde og bredde på bilen til begge nummerplader og en eventuel BroBizz. Og det har en positiv virkning på både pris og trafik, siger projektchefen.

- Fordelen er dels, at man uden bomme og personale kan holde udgifterne, og dermed broafgiften, nede, og dels at bilister ikke behøver sænke farten, hvilket letter presset og hjælper på fremkommeligheden, siger han og uddyber, at bilisterne altså intet særligt behøver at gøre, når de krydser betalingsanlægget på broen.

- Hvis man enten har en BroBizz eller har tilmeldt sig på fjordpay.dk, så klares betalingen automatisk. Og ellers har man fem dage til at gå ind og betale via fjordpay.dk, siger han og opfordrer så mange som muligt til at tilmelde sig.

- Jeg kan sagtens forstå, at nogen hellere vil have en betalingsfri bro, men vi har selvfølgelig været nødt til at bygge det anlæg, som er besluttet i folketinget . Nu er det vigtige for os at gøre det så nemt og billigt som muligt for kunderne.

