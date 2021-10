Se billedserie "Jeg har haft tanken flere gange, fordi en af min fars venner er lastbilchauffør, og han har kun fortalt gode historier om det. Så det kunne godt være en mulighed at blive lastbilchauffør,? fortæller Emil, 16 år. Foto: Birgitte Masson

Besøg af monster-lastbil gav elever appetit på truckerlivet

Transportbranchens specialdesignede truck med indbygget lastbil-simulator besøgte elever på Campus Frederikssund som en del af en landsdækkende charmeoffensiv

Frederikssund - 07. oktober 2021 kl. 10:17 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Mandag lagde en kæmpe Mercedes-truck vejen forbi Campus U10 i Frederikssund. Det var som led i det landsdækkende roadshow, der siden 2016 har besøgt folkeskoler, efterskoler, produktionsskoler og erhvervsskoler over hele landet, for at give de unge et indblik i transportbranchen. For det er en branche, som må gøre sig lækker for de unge, da gennemsnitsalderen er høj, og der inden for få år vil være mangel på chauffører.

Allan Carlsen, leder af den almene tiende klasse, Campus U10, hilser besøget velkommen;

"Transportbranchen er en vigtig del af samfundet, derfor har vi nu i tre-fire år haft besøg af road-showet. I stedet for at vi står og fortæller eleverne om et job indenfor transport, så giver det noget andet, når der kommer nogle, som faktisk arbejder med det, og som kan fortælle om, hvad det betyder, at have en dagligdag som chauffør. Vi er også rigtig glade for samarbejdet med Frederikssund Erhverv, som ofte stiller sig til rådighed i forhold til, hvad det for eksempel vil sige at være ekspedient, revisor eller hvad det nu kan være. Og når eleverne så hører, hvad lønnen og arbejdstiden er, siger nogle; 'det skal jeg ikke være', andre siger; 'det skal jeg forfølge, det havde jeg slet ikke tænkt på som en mulighed," fortæller Allan Carlsen.

Ud over at prøve kræfter med lastbilsimulatoren, og få information om chauffør faget, fik eleverne en snak med den unge chauffør lærling, Tobias Jensen, som kunne fortælle om hans vej til førerhuset. Endelig blev der stillet skarpt på kvinderne i faget, eller mangel på samme. I Danmark er det nemlig kun to ud af 100 lastbiler, der føres af en kvinde. Det placerer godstransporten blandt de brancher med færrest kvindelige medarbejdere. Det ønsker branchen at lave om på.

Da Lokalavisen kiggede indenfor i den store Mercedes-truck på Campus U10, var der mindst en elev, som måske godt kunne se sig selv bag rattet i en lastbil, nemlig Emil på 16 år;

"Jeg har haft tanken flere gange, fordi en af min fars venner er lastbilchauffør, og han har kun fortalt gode historier om det. Så det kunne godt være en mulighed. En af de bedste historier er friheden ved bare at kunne køre. Så måske kunne jeg godt forestille mig at videreuddanne mig i den retning efter 10.klasse. Jeg ved ikke helt endnu hvordan, men det finder jeg ud af," fortæller Emil, som heller ikke syntes det var specielt svært at sidde i lastbilsimulatoren;

Det var slet ikke så svært, som jeg troede det ville være."