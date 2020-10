En 52-årig beruset mand fra Roskilde blev mandag eftermiddag anholdt i Jernbanegade i Frederikssund, efter at han blandt andet havde taget kvælertag på en kvinde, oplyser Nordsjællands Politi. Foto: Allan Nørregaard

Beruset mand tog kvælertag på kvinde

Klokken 15.35 indløb der anmeldelse om, at den berusede mand skabte uro og blandt andet havde taget kvælertag på en kvinde, der efterfølgende var løbet fra stedet.

En patrulje kørte Jernbanegade, hvor de fik kontakt til manden, en 52-årig fra Roskilde, som blev anholdt og taget med på politistationen, idet han umiddelbart var for beruset til at kunne tage vare på sig selv. Det skriver politiet i et udtræk af døgnrapporten.