Berømt jazzsangerinde synger i Slangerup

Koncerten er fra klokken 20-20.30, men ønsker man er deltage i spisning, er det klokken 18.30-19.30. Prisen for både spisning og musik er 150 kroner for medlemmer og 250 kroner for ikke-medlemmer, mens koncerten alene koster 50 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke-medlemmer.