Bekymrede borgmestre skal drøfte politistruktur

Frederikssund - 07. december 2017 kl. 05:19 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester i Frederikssund, John Schmidt Andersen (V), og borgmester i Helsingør, Bnedikte Kiær (K), sætter sig fredag sammen for at drøfte Nordsjællands Politis udkast til en ny politistruktur, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Baggrunden er, at politiet i et udkast til den nye struktur lægger op til, at det udkørende beredskab i de to byer flyttes til Hillerød og Gentofte.

- Jeg frygter, at borgerne i de berørte kommuner mister den følelse af sikkerhed, som det giver at have politiet tæt på. Jeg ved godt, at man så får færdselsafdelingen og hundepatruljerne i Frederikssund, men det giver ikke det samme som det udkørende beredskab, som man har på stationen nu, siger John Schmidt Andersen (V), der ikke giver op uden kamp.

- Jeg har talt med ledelsen i Nordsjællands Politi og givet udtryk for mine bekymring. Det vil jeg fortsat gøre, så længe der ikke er truffet en endelig beslutning, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at påvirke beslutningen, siger John Schmidt Andersen.

Lige så er Benedikte Kiær gået på barrikaderne.

- Vi vil gøre, hvad vi kan for at ændre forslaget. Vi har den største by, har flest indbyggere og er nok et af de mest livlige steder i Nordsjælland. Fredag deltager jeg i et møde, hvor også borgmesteren fra Frederikssund deltager. De er i samme situation, og det giver god mening, at vi slår kræfterne sammen. Vi skal have set grundigt på forslaget, og så skal vi have lavet planerne om, så de matcher vores virkelighed i henholdsvis Helsingør og Frederikssund, siger Benedikte Kiær.

Udkastet til den nye struktur skal godkendes af Rigspolitiet. Bliver udkastet godkendt, forventer ledelsen i Nordsjællands Politi, at strukturen kan træde i kraft til juni.

