Debat: Begejstringen vil ingen ende tage

"Det er skræmmende at tænke på, at der sidder vælgere, som har været vidne til, at en politiker i byrådet ikke har ført partiets politik - og omvendt har baglandet intet foretaget sig for at gøre opmærksom på partiets holdning," skriver frontkæmper for Kulhuse-cykelstien Anja Bisp Pedersen i sit debatindlæg. Her fanget ved første spadestik af den omtalte cykelsti der kommer til at gå mellem Jægerspris og Kulhuse. Foto: Birgitte Masson