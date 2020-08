Se billedserie Bedstemor og bedstefar, Sussi Olsen og Benny Rosenberg, sygeplejerske og læge med bopæl på Roskildevej i Frederikssund sætter sig sig i sadlen i Gedser torsdag for sammen med andre cyklister at cykle til Skagen. De gør det for at støtte Victoria og andre lungesyge børn. Foto: Henrik Helmer Petersen

Bedstemor og bedstefar cykler for de lungesyge børn

Bedstemor og bedstefar, Sussi Olsen og Benny Rosenberg, begge 66 år, fra Roskildevej 39 i Frederikssund sætter sig torsdag morgen op på cyklen i Gedser for på fire dage at cykle 548 kilometer til Skagen til fordel for Victoria og andre lungesyge børn. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Victorias far Michael Hyldal Præstekjær cykler også med, og Victorias mor Ditte Hyldal Præstekjær står på et depot på vejen. Med på cykelturen er også en række andre cyklister, der ønsker at støtte den gode sag Tour de lunge - igangsat af Michael Hyldal Præstekjær.

De håber, at mange ønsker at støtte den gode lungesag og Tour de Lunge og donere et beløb via mobilepay 240859. Det er formålet. Udover at firmaer har indgået sponsorater med amatørcykelholdet.

- Dertil kommer det at sætte generel fokus lungesyge børn. Kræftsyge børn får en del opmærksomhed, men lugesyge børn får mindre. Vi vil gerne slå et slag for de lungesyge børn, siger Sussi Olsen.

Hun er nybagt pensionist, og hun traf familien Hyldal, da hun var leder af børninstitutionen SIV i Farum. Her passes syge børn, hvis helbred ikke er til at blive passet i en almindelig institution. Det er børn, der har kræft og er igennem kemobehandling, og det er børn, hvis immunforsvar er dårligt som følge af andre sygdomme. Blandt mere. Victoria har en sjælden lungesygdom, der gør, at hendes mulighed for at være sammen med andre mennesker er begrænsede.

- Alle børn har en forælder med i institutionen SIV. Victoria havde sin far med, fortæller Sussi Olsen, der igennem sine 15 år som leder af SIV i Farum tabte sit hjerte til de syge børn.

Vokset op i Frederikssund Hun er vokset op i Frederikssund, og som sygplejerske har hun både arbejdet på Frederikssund Sygehus og i hjemmeplejen i Jægerspris.

- Jeg har altid cyklet meget. I hjemmeplejen cyklede jeg dagtigt rundt i Jægerspris, og de 15 år som leder af Siv cyklede jeg stort set dagligt fra Frederikssund til Farum. På den måde behøvede vi ikke en ekstra bil, og jeg holdt konditionen ved lige, forklarer Sussi Olsen.

I 2011 fik hun fra en bankdirektør i Farum en opfordring til at cykle med velgørenhedscykelturen Team Rynkeby fra København til Paris, og hun mindes det med et smil.

- Jeg var lige blevet bedstemor, og jeg spurgte Benny og vores børn, hvad de ville sige til, hvis jeg begyndte at træne med Team Rynkeby to gange om ugen for at slutte af med over syv dage at cykle de 1200 kilometer til Paris. Jeg fik heldigvis grønt lys.

- Vi cyklede til fordel for kræftsyge børn, og det var en stor glæde at støtte den sag - udover at det var en personlig udfordring for mig at skulle cykle så langt.

Til Paris - Et par dage cyklede vi 200 kilometer, og det gik heldigvis godt. Jeg var virkelig i god form den sommer, ler Sussi Olsen.

Da hun hørte, at Michael Hyldal Præstekjær arrangerede et tilsvarende cykelløb i år - fra Gedser til Skagen - til fordel for lungesyge børn, sprang hun til.

Tilbød sig straks - Hvis I mangler nogen på holdet, så sig til, sagde jeg, og Michael sagde prompte "til". Han ville også gerne have Benny med, for Benny er læge, og det er rart at have en læge med på sådan en tur.

Med andre ord svinger bedstemor og bedstefar, Sussi og Benny, sygeplejerske og læge sig op i sadlen klokken ti torsdag morgen for sammen med de andre cyklister, hovedparten fra Nordsjælland, at cykle til Jyllands nordligste punkt.

Sussi er sej - Benny er stærkere end mig, men jeg er mere sej. Så på distancen kan jeg slå ham, ler Sussi Olsen og slår fast:

- Vi har betalt alle udgifter selv, og vi gør det af et godt hjerte for den gode sags skyld. Kan vi være med til at skabe opmærksomhed omkring lungesyge børn, er vi glade.

Sponsorater og donationer på mobilepay går til foreningen Spin for Lunge, etableret af Victorias far. Mens den landsdækkende Lungeforeningen giver penge til oplysning og forskning i lungesygdomme, uddeler Spin for Lunger penge til, at familier med lungesyge børn kan komme på weekendophold og få adspredelse og glæde i en hverdag, der tit er præget af bekymring og udfordringer.

Der støttes på mobilpay 240859