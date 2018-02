Kongehuset har valgt bedemand Knud Larsen fra Frederikssund Begravelsesforretning til at køre rustvognen med Prins Henriks båre, der her ses ved den franske ambassade på Kgs. Nytorv i København under overførslen fra Amalienborg til Christiansborg Slotskirke i fredags. Foto: Martin Sylvest/Scanpix

Bedemand kører Prins Henriks båre

Knud Larsen ønsker ikke at fortælle om sin særlige opgave, idet han har aftalt med Kongehuset, at det alene er Kongehuset, som udtaler sig, og i Kongehusets kommunikationsafdeling henviser de til den daglige pressebriefing.

Mere end 15 gange har Knud Larsen taget imod danske soldater, der på Danmarks vegne har deltaget i krig og kommet hjem i kiste. Han har været formand for bedemændenes brancheforening Dansk Bedemænd siden 2010 og har her lagt et stort arbejde i at få stablet en ISO-certificering på benene for at kvalitetssikre branchen.