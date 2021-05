Se billedserie Tilbage i 2019 var der fuld gang i gaden, da der i august var Snake City Jazz Festival. Festivalformand Jørgen Christensen håber, at der kommer mindst lige så meget fest i gaden i år. Foto: Allan Nørregaard

Bebop: Jazz tilbage i gaden

Der kommer liv og glade dage i slutningen af august, når Snake City Jazzfestival forventer at løbe af stablen som planlagt

Frederikssund - 03. maj 2021 kl. 08:11 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Ifølge vaccineplanen burde det meste af Danmark være vaccineret, når vi rammer slutningen af august. Og derfor forventer formand for Snake City Jazzfestival, Jørgen Christensen, at festivalen i år vil kunne løbe af stablen præcis som før.

"Vi er jo så heldige, at festivalen finder sted så sent på året, så det er da min klare overbevisning, at vi kan afholde jazzfestival i år."

Ingen markedsdag? Rent praktisk forventer Jørgen Christensen, at der muligvis vil være krav om at se Corona-pas eller lignende restriktioner. Og mens planerne for, hvordan det hele skal fungere, ikke er faste endnu, er han sikker på, at det nok skal løse sig.

"Vi tænker, at man får en form for klistermærke sat på sit armbånd, når man har vist sit coronapas eller lignende. Men hvordan det hele ser ud til den tid, det må vi tage lidt, som det kommer," siger han og uddyber:

"Det er da mit håb, at det hele kan køre, som det har gjort før, men der er selvfølgelig en risiko for, vi ikke kan afholde markedsdagen eller lignende. Men det må tiden vise."

Nu med girlpower Programmet for årets festival er nøjagtig det samme, som det der blev præsenteret til 2020. Og mens musikerne desværre ikke sidste år kunne skabe liv i gaden, bliver det sandsynligvis virkelighed i år. Og det er et spændende program, der især har fokus på kvinder i jazzen, fortæller Jørgen Christensen.

"Normalt er jazz jo noget, man forbinder med gamle mænd. Men der er faktisk rigtig mange unge mennesker, herunder også kvinder, der er begyndt at spille jazz. Og det har vi satset på i år. Det er lidt et gimmick. Vi vil gerne have pigerne på banen," fortæller han.

Den fulde plakat kan ses på festivalens hjemmeside, www.snakecityjazzfestival.dk. Her kan der også bestilles billetter til sensommerens festival. Og det er noget, Jørgen Christensen tror og håber på, mange vil gøre:

"Vi er jo alle vaccinerede på det tidspunkt, så det er da mit klare håb og formodning, at der vil komme gang i gaden og det bliver lige så festligt, som det plejer!"