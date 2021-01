Beboere måtte ud af dynerne, da alarmen gik

Til alt held viste det sig, at være falsk alarm. For mens beboerne havde forladt deres hjem, gennemgik brandvæsenet bygningen med målere, der konstaterede, at der hverken havde været gas- eller kulilteudslip.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.