Jakob Buus, direktør på Bautahøj (i midten), er stolt over kåringen til årets konferencecenter.

Bautahøj kåret som årets konferencecenter

Frederikssund - 25. april 2019 kl. 11:34 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den eftertragtede titel som Årets Konferencecenter 2019 gik til det smukt beliggende Bautahøj i Kulhuse, oplyser Branchesammenslutningen Danske Konferencecentre i en pressemeddelelse. De står bag den årlige kåring, der alene er baseret på gæsternes evalueringer.

- Vi er pavestolte over kåringen til »Årets Konferencecenter 2019«. En kæmpe tak til de 22 ja-hatte på Bautahøj, der dagligt giver sig fuldt ud for at skabe de optimale rammer for vores gæster.

Humor, tryghed og nærvær er nøgleordene, fingerspidsfornemmelse i praksis og indlevelse i den enkelte gæsts behov. En stor tak til vores skønne gæster, der har givet os denne fantastiske anerkendelse, siger direktør på Bautahøj Jakob Buus.

Kåringen bygger udelukkende på tusindvis af evalueringer, som gæsterne på de flere end 100 konferencecentre i sammenslutningen Danske Konferencecentre hvert år afleverer.

Udover konkrete bedømmelser af alt fra forplejning til faciliteter har gæsterne også mulighed for at tilføje personlige kommentarer til evalueringerne. Et kig i evalueringerne fra Bautahøjs gæster viser blandt andet:

- Absolut helt i top og en stærk rollemodel for, hvordan det bør være. Bautahøj er bestemt en perle - og en jeg ikke kendte til førhen. Selvom jeg har været på utrolig mange kursuscentre. Har bestemt lyst til at komme tilbage.

- Vi følte os i helt trygge hænder, og det var tydeligt, at der var styr på alting. Desuden var det et plus, at alt kunne tilpasses i forhold til, hvad der passede bedst ind i vores program."

- Bautahøj er en højdespringer blandt konferencesteder - og mit nye favoritkursussted. Alt spiller: Smukke omgivelser, lækker mad og imødekommende personale hele vejen rundt. Jeg glæder mig til vores næste ophold.

Direktør i Danske Konferencecentre Marlene H. Sylvester-Hvid glæder sig også på vegne af Bautahøj.

- Vi er en sammenslutning for de absolut bedste konferencesteder i Danmark uden for de store kæder, og i sådan en sammenslutning, skal en perle som Bautahøj naturligvis være med. Det er et kursus- og konferencecenter, der har udviklet sig markant i de senere år. Derfor er det også ekstra dejligt at se, at gæsterne kvitterer for udviklingen af både stedet og personalet ved at give så flotte evalueringer, som det er tilfældet for Bautahøj, siger hun.