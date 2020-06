Barokkoncert på Selsø Slot

Tirsdag den 30. juni kan man på Herregårdsmuseet Selsø Slot i Hornsherred høre Johann Sebastian Bachs Goldbergvariationer udsat for en anderledes besætning, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Værket opføres af Trinitatis Barokensemble. Trinitatis Barokensemble har med skiftende besætning over nogle år spillet flere koncerter på museet. Goldbergvariationerne er oprindeligt et cembaloværk, som består af et tema - kaldet en Aria - med 30 variationer.