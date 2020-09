Trine Enemark og Carsten Barsballe åbnede The Legends Bar i Frederikssund i december 2018. Efter coronanedlukningen genåbnede de baren her i sensommeren. Nu er de begge smittet med Covid-19. Foto. Maj-Britt Holm

Barejere smittet med Covid-19

Frederikssund - 16. september 2020 kl. 11:48 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejerne af The Legends Bar på Østergade i Frederikssund, Trine Enemark og Carsten Barsballe, 48 og 56 år, er begge smittet med Covid-19.

Det skriver de i et opslag på Facebook.

De beroliger de gæster, der har været på The Legends Bar den forgangne weekend, ved at fortælle, at de ikke selv har været på baren siden lørdagen forinden den 5. september.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at kontakte parret for at høre nærmere, men det har ikke været muligt at få fat i Trine Enemark og Carsten Barsballe.

Symptomer 9. december De skriver på Facebook, at de fik symptomer på Covid-19 onsdag den 9. september, at de straks gik i isolation, og at de begge lod sig teste torsdag den 10. september.

Lørdag den 12. september kom svaret: De er begge smittet.

De forsikrer, at de ikke kommer på deres bar igen, før de begge er helt raske.

Barejere i to år Parret arbejdede for år tilbage bag bardisken og som medejere af The British Pub på samme adresse, og da denne lukkede, åbnede de i december 2018 The Legends Bar i lokalerne. Som en bar og et musiksted i centrum af Frederikssund åbent for det voksne publikum hver fredag og lørdag aften og nat.

Til daglig arbejder Trine Enemark i daginstitution, mens Carsten Barsballe er ingeniør.

I forbindelse med corona-restriktionerne har The Legends Bar været lukket fra foråret og hen over sommeren, og da nattelivet fik lov at åbne, åbnede The Legends Bar i Frederikssund også.

Vil gerne berolige »Vi skriver dette opslag for at gøre vores gæster trygge, og for der ikke skal opstå rygter og misforståelser. Vi ses på den anden side. I mellemtiden overlader vi trygt driften til vores dygtige bestyrere og bartendere«, skriver de i opslaget på Facebook.

Opslaget har på to dage fået 63 kommentarer og er blevet delt 91 gange.