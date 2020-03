SOS Børnebyerne i Frederikssund holder banko til fordel for fattige børn i Etiopien. Foto: Lars Just Foto: Lars Just

Send til din ven. X Artiklen: Bankospil til fordel for fattige børni Etiopien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bankospil til fordel for fattige børni Etiopien

Frederikssund - 05. marts 2020 kl. 16:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 8. marts klokken 14 inviterer lokalgruppen for SOS Børnebyerne i Frederikssund til familiebanko på Lundebjerggård. Det er efterhånden blevet en forårstradition at afholde familiebanko til fordel for SOS Børnebyerne. Det er femte gang, det bliver afholdt, og alle er velkommen. Det er et bankospil, hvor både store og små kan være med, og der vil være gevinster til såvel børn som voksne takket være sponsorater fra forretninger, banker og restauranter i Frederikssund. Spillepladerne koster 20 kroner stykket.

I pausen kan man købe kaffe, te og sodavand samt hjemmebagt kage. Desuden bliver der afholdt et lotteri, hvor prisen for et lod er 10 kroner.

Man kan betale kontant eller med Mobilepay, og alle indtægter går ubeskåret til SOS Børnebyernes arbejde i Etiopien. Her er der et stort behov for hjælp til fattige og udsatte børn.

Der er syv børnebyer, hvor forældreløse børn får en skoleuddannelse, sundhed og frem for alt et hjem med en kærlig mor. Det er forhold, der er helt afgørende, hvis børnene skal have en chance for at skabe sig en fremtid i landet. Hos SOS Børnebyerne kan fattige forældre desuden få passet deres børn i børnehave, få adgang til lægeklinik, gå i skole og få ungdomsuddannelser på værkstedsskoler.