Handelsbanken flytter sin filial fra Kongensgade i Slangerup (billedet) og filialen fra Egedal Centeret i Stenløse for at samle dem i nybyggede, moderne lokaler oven på Harald Nyborg på Valdemarsvej i Ølstykke, nær Egedal by. Foto: Allan Nørregaard

Bankflialer flytter sammen et nyt sted

Det er et ønske om at styrke rådgivningstilbuddet til kunderne, der får Handelsbanken til at rykke rundt og samle filialerne, skriver banken i en pressemeddelelse.

- Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi tror, at vi kan levere et endnu stærkere tilbud til vores kernekunder ved at samle vores kompetencer, forklarer Ida Riisberg Mikkelsen, direktør i Handelsbanken Slangerup og konstitueret direktør i Egedal.

- Som filial kommer vi til at dække et større geografisk område, men vi fortsætter med at engagere os lokalt i Ølstykke, såvel som i Slangerup og i Stenløse. Vi møder stadig vores kunder der, hvor det passer dem bedst. Vi kører ud til møder, inviterer ind til møder og kommunikerer digitalt. Vores decentrale model og princippet om at være tæt på kunden rykker vi ikke ved. I Handelsbanken har vi fortsat mandat til at træffe egne beslutninger lokalt. For kunderne giver det blandt andet handlekraft og gode kundeoplevelser, siger Ida Riisberg Mikkelsen, som tilføjer, at medarbejdere vils træbe efter at skabe en smidig overgang for kunderne.