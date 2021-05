Pas på dig selv og tænk dig om. Udlever aldrig personfølsomme data over telefonen eller på mail. Sådan lyder opråbet fra de lokale banker i Frederikssund. Foto: AdobeStock Foto: Ievgen Chabanov/motortion - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Banker i fælles opråb om svindel: "Pas på jer selv!" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Banker i fælles opråb om svindel: "Pas på jer selv!"

Kreativiteten vil ingen ende tage, når det kommer til at forsøge at svindle borgere for deres penge. Pas på og tænk jer om, lyder opfordringen fra lokale banker

Frederikssund - 02. maj 2021 kl. 08:17 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

En mail fra banken, der påstår at man skal udfylde sine oplysninger via et link. En politibetjent der ringer og beder om cpr-nummer i forbindelse med en sag. En hjemmehjælper, der kommer på besøg og vil hjælpe med at betale regninger og derved får fat i nemID.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger