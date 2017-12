Bankdirektør fik drøm opfyldt på sin fødselsdag

Hvad giver man manden, der tilsyneladende har alt? Èn idé kunne være én af 23 pladser i byrådssalen på Frederikssund Rådhus, og det var lige præcis, hvad 54-årige Michael Tøgersen fra Frederikssund fik, da han natten til onsdag den 22. november både kunne fejre sin 54-års fødselsdag, men i særdeleshed og, at han netop var valgt ind i byrådet for Venstre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nu glæder Michael Tøgersen, bankdirektør i Handelsbanken og formand i Frederikssund Erhverv, sig til fremadrettet at medvirke til, at Frederikssund fortsætter med at vise sig fra sin mest erhvervsvenlige side.

- Både via mit civile job og min formandspost i Frederikssund Erhverv har jeg meget stor berøring med erhvervslivet, og det er noget af det, der optager mig mest. Erhvervsvenlighed i en kommune skaber job og dermed skatteindtægter. Derfor vil jeg være med til at fastholde vores erhvervsvenlighed, for jeg er angst for skattestigninger og dækningsafgifter, som på den korte bane kan give indtægter, men på den lange bane risikerer man, at virksomhederne mister lysten til at være i vores kommune, siger Michael Tøgersen.