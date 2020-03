Købmand i Meny i Skibby, Poul Cullura, tilbyder at handle og bringe dagligvarer til døren for de borgere i 4050 Skibby, som ikke selv kan eller tør handle ind. Foto: Casper Suk Thorlacius

Bange for at handle? Købmand tilbyder at gøre det gratis

Frederikssund - 17. marts 2020

Bor du i postnummer 4050 Skibby, og er du en del af den udsatte gruppe af ældre, kronisk syge eller karantæneramte, som sundhedsmyndighederne på grund af den verserende corona-virus fraråder at begå sig blandt større forsamlinger, for eksempel i forbindelse med indkøb? Så fortvivl ej.

For købmand i Meny i Skibby, Poul Cullura, tilbyder nu en håndsrækning til de lokale, som ikke selv kan komme i supermarkedet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- I disse lidt svære tider er samfundssind vigtigere end nogensinde før. Forleden kom jeg til at tænke på, at der er en række stamkunder, de ældre og måske de lidt svage, som jeg ikke havde set i noget tid i vores butik. Vi er en lille by, og vi skal stå sammen og hjælpe hinanden, så nu tilbyder jeg at køre ud til kunderne med varer, siger Poul Cullura.

Straks kunne onde tunger måske fristes til at tro, at købmanden i den forbindelse lægger transportomkostningerne oveni prisen på dagligvarerne, men det er ikke tilfældet, slår købmanden fast.

- Jeg kommer ikke til at tjene penge på det her. Det er ikke med en kommerciel interesse for øje. Det handler om at hjælpe dem, der har brug for det. Jeg har ikke en fancy firma-bil, så jeg kører varerne ud i min privatbil, og det er selvføgelig gratis, siger han.

Poul Cullura vil blandt andet gøre reklame for tiltaget på sociale medier, men han ved også, at det formentlig langt fra er alle de kunder, som tilbuddet er henvendt til, som færdes på Facebook og Instagram.

- Derfor kan man fra i morgen (onsdag, red.) ringe til et nummer, vi har oprettet til formålet. Så tager vi imod bestillingen og går rundt i butikken og samler de ønskede varer sammen. Det gælder hele sortimentet undtagen frisk fisk, fordi det skal transporteres ved to grader, og det har vi ikke mulighed for. Er man syg, kan man lægge en kuvert med penge, og så har jeg byttepenge med. Ellers kan man betale via mobilpay. Desuden arbejder vi på at få en bærbar dankortterminal, siger købmanden, som håber, at borgerne også i denne sammenhæng vil udvise samfundssind.

- Det er et tilbud for dem, som ikke selv kan handle. Jeg håber og tror, at der ikke er nogen, som selv kan, som vil bruge det. Desuden er det kun rettet mod indbyggere i 4050-postnummeret, fordi jeg ikke vil tage levebrød fra kolleger i omkringliggende byer, siger Poul Cullura.

Vil man benytte sig af hans tilbud, kan man fra onsdag ringe på 52814663 i tidsrummet 9-16.