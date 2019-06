Band får gågade til at »rocke«

Rock Revival er blevet inviteret af Postgården til at give koncert denne lørdag. Bandet består af fem musikere, der elsker at spille musik af Creedence Clearwater Revival og John Fogerty, og som elsker at trykke den af for et glad og feststemt publikum. Man får mulighed for at synge med på alle klassikerne fra starten af 1970'erne. Det er blandt andet Proud Mary, Who'll Stop the Rain, Up around The Bend, Down On The Corner, Bad Monn Rising, Hey Tonight og mange flere.