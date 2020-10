Kronprinsesse Marys Bro mellem Hornsherred og Frederikssund har kostet tæt på 1,7 milliarder kroner at bygge. Gælden er på godt en miliard kroner, som skal betales tilbage af brugerne over 40 år. Men er broen en succes eller en fiasko? Vandene er delt. Foto: Allan Nørregaard

Ballade om betalingsbro fortsætter

Bestyrelsen for Kronprinsesse Marys Bro, Fjordforbindelsen Frederikssund er røget ind i et regulært stormvejr efter fejring af broens et års dag og fejring af køretøj nummer en million på broen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis, der har bedt Fjordforbindelsens bestyrelsesformand om en forklaring.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her