Ballade og uorden - politihund fangede 22-årig

Beboere politianmeldte natten til søndag klokken 02.30, at der var ballade og uorden, hvor nogle skubbede til andre, og der måske var slagsmål, på Ådalsvej i Frederikssund.

Den unge mand nåede dog ikke langt, for der var tilkaldt en hundepatrulje, så han blev indhentet af en firbenet politimand, hvorefter han blev kørt til dententionen for at sove rusen ud, oplyser vagtchefen.