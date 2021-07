Baisikeli har forretninger og værksteder i Danmark men også i Mozambique med det formål at gøre cyklen tilgængelig for verdens fattigste. Cyklerne er kasserede, brugte cykler fra Danmark, som sættes i stand og sælges fra værkstedet og butikken i Mozambique. Foto: Kenn Thomsen

Baisikeli er indstillet til flot pris

Frederikssund - 15. juli 2021 kl. 09:08 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Cykelvirksomheden Baisikeli, der i maj har åbnet butik og værksted på Højagervej i Slangerup, har nu modtaget en flot anerkendelse. Virksomheden har cykelforretninger og værksteder i både Danmark og Mozambique og begge steder er der fokus på, at forretningen handler om at skabe et bedre liv for mennesker. Nu er indsatsen blevet belønnet ved at fremhæve, at Baisikeli er en af de fem procent bedste virksomheder med en »B Corp«-certificering indenfor kategorien »Community« dvs indflydelse på lokalsamfundet.

- B Corp er ikke så kendt i Danmark, men det er en stor ting i USA at være B Corp-virksomhed. Alle, der er B Corp har fokus på at ville gøre en forskel, så der er en super anerkendelse at få at vide, at vi ligger i toppen af de fem procent bedste, siger Niels Bonefeld, der er stifter og indehaver af Baisikeli.

Baisikelis cykelforretninger i Danmark, der udover Slangerup ligger på Vesterbro og i Valby, sælger nye cykler og foretager reparationer men en væsentlig del af forretningsmodellen bag Baisikeli er også at indsamle brugte, kasserede cykler i Danmark og sende dem og reservedele til Mozambique, hvor de bliver sat i stand og solgt til lokalbefolkningen. Både i Danmark og i Mozambique skaber cykelværkstederne vigtige arbejdspladser til uddannede cykelmekanikere, til lærlinge og til mennesker med sociale udfordringer, der ellers har svært ved at finde et job på arbejdsmarkedet.

Ledelsen hos Baisikeli har derfor tilbage i 2017 søgt og opnået en »B Corp«-certificering. B Corp består af mere end 4000 virksomheder på verdensplan, der både arbejder for at skabe et overskud men også ønsker at forandre samfundet. Som B Corp-virksomhed konkurrerer man ikke om at være bedst i verden men bedst for verden, forklares det.

For at blive certificeret skal man som virksomhed redegøre for, hvilken forskel man gør for samfundet, kunderne, miljøet, medarbejderne og i forhold til ledelse. Virksomhederne får en score indenfor hvert af de fem felter, og det er toppen af den rangliste, som Baisikeli er en del af. Niels Bonefeld fortæller, at virksomheden nu er i gang med processen i forhold til at blive re-certificeret.

- Jeg kan bruge prisen i min markedsføring både overfor B2B-kunder og kommuner og om nogle år vil der også være mange private kunder, som ved hvad B Corp er. Min drøm er, at certificeringen bliver ligesom et Ø-mærke for socioøkonomiske virksomheder, siger han.

I alt er tre nordiske virksomheder blevet indstillet til »Best for the World 2021«, og de er alle danske. De to virksomheder er »Too good to go«, der bekæmper madspild og møbelvirksomheden TAKT Copenhagen.

- Årets »Best for the World«-virksomheder er de bedste i klassen, og de udmærker sig ved at skabe positiv indflydelse for deres interessenter, herunder deres medarbejdere, samfundet, kunderne og miljøet. Vi er solte af disse virksomheder, der er drevet af at gøre noget for fællesskabet og af de sidste 15 års arbejde med vores fælles vision omn at mere inkluderende, retfærdigt og regenerativt økonomisk system for alle mennesker og planeten, siger direktør Juan Pablo Larenas fra B Lab Global, der er organisationen bag certificeringen B Corp.