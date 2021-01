Bager donerer kager kræftafdeling: 'Jeg blev berørt af Jans historie'

Sprøde kransekager, nøddekager med hindbærcreme eller fugtige julekager med krydderier er noget, som kan få tænderne til at løbe i vand hos de fleste. Sundhedspersonalet på Herlev Hospitals Afdeling for Kræftbehandling er ingen undtagelse.

"Det kom sig af, at Jan henvendte sig og fortalte, at han skulle købe nogle kager, som han ville tage med ind til personalet på Kræftafdelingen i Herlev, hvor han gik til strålebehandling," fortæller bagermester Jesper Raavig, som ikke var i tvivl om, at han ville donere kagerne til sundhedspersonalet.