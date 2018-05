Det er badminton-spillere som disse, Frederikssund Badminton Klub søger en ny ungdomsformand til. Foto: Frederikssund Badminton Klub

Send til din ven. X Artiklen: Badminton for børn og unge er truet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Badminton for børn og unge er truet

Frederikssund - 09. maj 2018 kl. 05:58 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kom nu badminton-forældre! Sådan lyder opfordringen fra Frederikssund Badminton Klub FBK92 efter sin generalforsamling den 24. april i år. Trods et svimlende medlemstal på over 350 personer, og såvel en sund økonomi som flotte resultater i alle rækker, deltog blot seks medlemmer i generalforsamlingen ud over bestyrelsen. Resultatet af det ringe fremmøde blev en børne- og ungdomsafdeling uden en formand til at koordinere hold og arrangementer i den kommende sæson efter sommerferien, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er ellers en ungdomsafdeling i kraftig vækst, og effekten af Victor Axelsens verdensmesterskab og andre store danske badmintonresultater har tydeligt kunne mærkes på tilgangen af unge, fortæller Niels Hejnfelt, der er baneformand og bestyrelsesmedlem i FBK92. Der er ansat trænere til de ugentlige træningstider, og der er sat penge af i budgettet til stævner, mesterskaber, holdarrangementer og meget andet, men klubben mangler altså opbakning til sine op mod 80 børne- og ungdomsspillere.

Klubbens bestyrelse har derfor sendt et brev med et nødråb ud til samtlige familier med ungdomsspillere i klubben om at træde til og hjælpe med at løse opgaverne, og andre som kunne have lyst til at medvirke med stort eller småt, er også velkomne til at møde op til »forældre-mødet« i mødelokalet over Frederikssund Hallens Cafeteria mandag den 14. maj klokken 19.

- Hvis ikke der er nogen, der gør noget, står vi overfor voldsomme forandringer i ungdomsafdelingen. Det kommer ikke af sig selv. Hvis nogen melder sig på banen, skal de nok få masser af støtte. Vi arbejder på at finde en løsning, men det er ikke sådan, at andre i bestyrelsen siger: Så gør jeg det. I forvejen er der bestyrelsesmedlemmer, der har påtaget sig opgaver, som man tidligere var flere om at klare. Folk gider ikke bestyrelsesarbejde i dag, eller også har de for travlt. Vi har to i bestyrelsen, der har været med mere end 20 år, og jeg har selv været med i mere end 10 år, så der er brug for nye kræfter og ny energi, fastslår Niels Hejnfelt, der finder det urimeligt, hvis en pensionist skal påtage sig formandskabet for børn og unge, som forældre-generationen bør påtage sig.