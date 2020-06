Bådfører anholdt for spritsejlads

En 18-årig mand blev sankthans aften anholdt på Nordkajen i Frederikssund Havn af politiet, der sigtede ham for at sejle en båd i spirituspåvirket tilstand, oplyser Nordsjællands Politi.

Ved patruljens ankomst blev den 18-årige anholdt for forholdet, og han blev derefter kørt til hospitalet for at få udtaget en blodprøve, som skal fastslå han eventuelle præcise promillegrad, fremgår det i et uddrag af politiets døgnrapport.