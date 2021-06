Både kritik og ros af visionært havneprojekt

- Vi må intet på Tippen, siger formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), og medlem af udvalget Michael Tøgersen (V) om byrådsmedlem Niels Martin Viuffs (K) forslag om kulturhus og bibliotek med underjordisk parkering på det grønne areal i forlængelse af Sydkajen på Frederikssund Havn. Viuff tror på, at projektet har en chance.

Frederikssund - 02. juni 2021 kl. 20:15 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

- Jeg synes, det er herligt og forfriskende med vilde idéer og visioner. Det skaber debat og får folk til at komme med deres idéer om, hvad de kunne tænke sig. Og det er herligt, at Niels Martin Viuff erkender behovet for et nyt bibliotek. Men vi må ingenting på Tippen, der ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Sådan siger formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), om byrådsmedlem og enteprenør Niels Martin Viuffs lancering af et visionært projektforslag om et kombineret kulturhus og nyt bibliotek i en unik arkitektur med underjordisk parkering med plads til 100 biler på Tippen - det grønne bakkede område, der ligger i forlængelse af Sydkajen på Frederikssund Havn.

- Vi har fået afslag på vores ansøgninger flere gange fra Kystdirektoratet, senest i januar 2020, fortæller Tina Tving Stauning, der påpeger, at det er vigtigt, at »en konservativ borgmesterkandidat kender de rammer, byrådet må arbejde indenfor«.

Projekt er en fantasi Niels Martin Viuff fortalte onsdag til sn.dk om sin idé, der er et indspark til debatten om, at Frederikssund Havn skal udvikles til en kulturhavn til glæde for borgere, beboere og turister.

Medlem af Teknisk Udvalg, Michael Tøgersen (V), er rimelig enig med Tina Tving Stauning:

- På nogle måder synes jeg, det er et spændende projekt, Viuff er kommet med. Men visioner skal være realistiske, og det er hans idé ikke. Det er ren fantasi, og det har ikke nogen gang på jord. Vi har forsøgt at ændre strandbeskyttelseslinjen for Tippen og Kalvøen helt ned til vikingespillet, men vi har ikke fået lov, påpeger Michael Tøgersen, der henviser til, at Kystdirektoratets afslag på ønsket om at ophæve strandbeskyttelseslinjen spænder ben for hotelplanerne på Kalvøen.

Vi skal ikke give op Men der er tale om et helt andet projekt, fastslår Niels Martin Viuff som et modsvar til kritikken:

- Der er stor forskel på et hotelbyggeri og et offentligt projekt. Hvis projektet tjener offentlighedens almenvælde, så er der en meget stor chance for, at Kystdirektoratet giver dispensation her i Danmark. Det har jeg fået oplyst, uden jeg vil sige hvor. Vi skal prøve. Vi skal ikke give op. Hvis man løber et maraton, er det dumt at give op, når man når 30 kilometer, selv om det gør ondt, lyder det fra den konservative entreprenør, der er parat til at kæmpe for sin idé.

Udenfor investeringsplan Michael Tøgersen og Tina Tving Stauning er desuden ikke begejstrede for økonomien i projektet. Viuff anslår, det vil koste cirka 110 millioner kroner at bygge, og han forestiller sig, at kommunen betaler 50 procent, og at der søges om midler fra fonde til den anden halvdel.

- Vi har i byrådet indgået en 10 års investeringsaftale. Den kan vi selvfølgelig lave om. Men indtil da er det den, vi kører efter, og jeg håber, at Niels er med på, at vi har en aftale, til vi laver en ny, siger Tina Tving Stauning.

I investeringsaftalen er der sat årstal på, hvornår projekter som Kulhuse cykelstien, Byens Hus i Skibby og Kunst i Slangerup planlægges gennemført. Aftalen er ifølge Michael Tøgersen »ikke hugget i sten«, men hvis politikerne ændrer i prioriteringen, vil det gå ud over andre projekter, mener han.

Kulturhavn er nyt navn Teknisk Udvalg besluttede iøvrigt tirsdag at anbefale økonomiudvalg og byråd at ændre Frederikssund Havns navn til Kulturhavnen og samtidig at igangsætte en proces med en bred borgerinddragelse, der kan føre til et aktivt, levende og velbesøgt havneområde med caféer, restaurant, fritidsliv og oplevelser. I den forbindelse har kommunen søgt Realdania om midler til et kystsikringsprojekt, der skal danne ramme for fremtidig brug af havneområdet.