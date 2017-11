Der var ikke problemer, da journalisten siden tog foto af de to valgtilforordnede Ole Søbæk (K) og Bo Varny (V) samt valgstyreformand Kenneth Jensen (S), der her holder børnenes stemmeseddel op, på valgstedet på Græse Bakkebyskolen i Frederikssund. Foto: Casper Suk Thorlacius

Avis måtte ikke fotografere: Nu undskylder borgmester

Frederikssund - 21. november 2017 kl. 11:39 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Du må ikke tage billeder her. Du skal spørge dem, der er med på billedet først.

Det var, hvad Frederiksborg Amts Avis' journalist Casper Suk Thorlacius fik at vide af valgstyrere på valgstedet Græse Bakkebyskolen i Frederikssund, da han tirsdag formiddag var ude for at lave valgreportage.

Journalisten havde netop interviewet en borger, der deltager for første gang som valgtilforordnet, og han havde taget billeder af valgstyreformand Kenneth Jensen (S) uden problemer.

Men da han kort efter ville tage et oversigtsfoto i salen, fik det to andre tilforordnede til at gribe ind, mens valgstyreformanden var gået ud for at holde pause.

Frederiksborg Amts Avis har klaget til borgmester John Schmidt Andersen (V), der er formand for valgbestyrelsen i Frederikssund Kommune, og han beklager forløbet.

- Vi er fuldstændig enige. Det er en fejl. Selvfølgelig må pressen tage billeder på valgsteder. I skal have ordentlige arbejdsbetingelser, siger John Schmidt Andersen, som nu vil sørge for, at der bliver rettet op på tingene.

Sekretariatschef Merete Pagter, Frederikssund Kommune, har siden kontaktet avisen og beklaget forløbet.

- Det må være en misforståelse. De har nok været lidt usikre. Jeg kontakter dem lige derude, siger hun.