Frederikssund Vikingespil byder på et rekordstort vikingemarked i åbningsweekenden den 21.-23. juni. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Atter rekordstort vikingemarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Atter rekordstort vikingemarked

Frederikssund - 20. juni 2019 kl. 05:37 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro starter Frederikssund Vikingespil sin nye spillesæson med et stort vikingemarked, der foregår i åbningsweekenden den 21.-23. juni på både Valhal Torv, på vikingebopladsen og i områderne ved Store Torv og Lille Torv på Kalvøen i Frederikssund.

På vikingemarkedet kan gæsterne købe især vikingehåndværk som våben, smykker, skind, træskærerarbejde, mjød og i et vist omfang også vikingetøj- og sko, og det er delt op i et historisk korrekt marked og et mere afslappet marked.

I år bliver der atter tale om et rekordstort marked, idet markedsvikinger har tilmeldt sig med 59 telte, som er ved at være grænsen for, hvor mange der kan være, idet der også skal være plads til andre aktiviteter, fortæller Camilla Dupont, formand for Frederikssund Vikingespil.

- Vi er bare glade for og stolte over, at så mange markedsvikinger har lyst til at komme til vores marked, og at vi får så mange uopfordrede ansøgninger. Men vi er ved at nå maks. af, hvad vi har plads til, siger Camilla Dupont.

Lørdag og søndag arrangeres der vikingelege, runejagt, maling af vikingeskjold og bueskydning for børn og barnlige sjæle, og de små kan også få rideture på vikingespillets islandske heste. Desuden er der rundvisninger i Vikingernes Verden.

Boderne åbner på premieredagen klokken 17.30, hvor der kan handles frem til starten på forestillingen »Uffe Vermundssøn« klokken 20.

Lørdag den 22. juni er der vikingemarked i tidsrummet klokken 10-20, og søndag den 23. juni vikingemarked klokken 10-20, og når spillet slutter, går vikingerne i optog med fakler til stranden for at tænde et stort sankthansbål, hvor der er fællessang af midsommersange med Vølvekoret, lurblæsere og tale af borgmesteren i et samarbejde mellem vikingespillet, Støtteforeningen for Frederikssund Roklub og Frederikssund Kommune.