Frederikssund Kommunes projekt med at ombygge Brobæksgade og etablere ny midterhelle og fodgængerovergang på Stationsvej i Slangerup til fordel for cyklister og gående blev indviet sidst i juni (billedet), og nu lægges det endelige lag asfalt. Foto: Maj-Britt Holm

Asfaltarbejde vil påvirke trafikken

Arbejdet kræver ekstra plads, hvilket betyder, at Brobæksgade og Stationsvej vil være lukket for trafik i disse tidsrum, og der vil blive sat opkørselsskilte op.

Der bliver også vejarbejde på Roskildevej/Møllevangen, hvor et tilstoppet dræn skal udskiftes, Det sker på Roskildevej ved Møllevangen mandag den 7.-17. september, og der bliver sat et midlertidigt signalanlæg op for at afvikle trafikken.