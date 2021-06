Send til din ven. X Artiklen: Asfalt eller fliser? Se hvordan det gik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Asfalt eller fliser? Se hvordan det gik

Et flertal i Teknisk Udvalg besluttede for nylig at gå imod byrådets oprindelige plan om at lægge fliser på de interne veje i boligkvarteret og at pege på asfaltering. Men i Økonomiudvalget skiftede flertallet, så der blev holdt fast i fliserne. Det fik Hans Andersen (V) til at rejse sagen i byrådet.

Frederikssund - 26. juni 2021 kl. 05:40 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Valg af vejbelægning kan sagtens blive en politisk sag. I hvert fald i Frederikssund Byråd.

Med en afstemning på 13 - Venstre, Konservative og DF - imod 10 - Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale - besluttede et flertal af byrådet torsdag aften at give dispensation fra en lokalplan, så de interne boligveje i Deltakvarteret, Obvej og Okavangovej, kan blive asfalteret i stedet for at få flisebelægning.

Samtidig besluttede de at frigive én million kroner til formålet ud af et rådighedsbeløb på 9,51 millioner kroner, som er afsat i budgettet for 2021 til at færdiggøre belægninger i Deltakvarteret.

Administrationen har i en længere periode været i dialog med grundejerforeningen Deltakvarteret for at finde ud af, hvordan belægningsarbejdet skal gøres færdigt i Vinges første boligområde. Beboerne ønsker asfalt.

Drillede med »flisegate«

Ved byrådsmødet, der foregik i Frederikssund-Hallen, drillede formand for Plan- og miljøudvalget Jørgen Bech (V) Socialdemokratiets gruppeformand Tina Tving Stauning ved at kalde sagen for »flisegate« med henvisning til, at hun har talt om »ordentlighed«.

- Jeg synes, det er meget ordentligt at følge det, borgerne vil derude og som er billigst. Samme mulighed har andre grundejerforeninger. Der er grænser for, hvad man politisk skal bestemme, sagde han.

Utryg ved trafiksikkerhed Tina Tving Stauning forklarede, at hun som formand for Teknisk Udvalg får rigtig mange henvendelser om høj fart på både store og små veje, og at det altid er på bilernes præmisser.

- Nu fik vi chancen for at gøre noget andet end at lægge asfalt. Vi vil gerne skabe fælles opholdsrum ved de iøvrigt små grunde, så man kan leve og bo på en anden måde, forklarede hun.

Niels Martin Viuff (K) mente grundlæggende, at borgerne selv må bestemme, og Anne Sophie Uhrskov (V), der selv bor i Deltakvarteret, pegede på, at der faktisk er bekymring blandt beboerne omkring stenbelægninger.

- De er bange for, at det bliver for ensartet et udtryk, og at man ikke kan skelne, hvor man skal køre, og hvor man kan lege, sagde hun, der henviste til, at det er nemmere for børn at løbe på rulleskøjter og løbehjul på asfalt, og desuden nævnte hun, at der også er bekymring for økonomien i at skulle overtage vedligeholdelse af arealerne.

Visioner udvandes Maria Katarina Nielsen (R) ville egentlig gerne imødekomme borgernes og forvaltningen intentioner, men ville alligevel stemme imod.

- Jeg synes ikke, der er i orden at sige, at vi ikke lytter. Det at være politiker er at holde på visionerne, selv om der ikke lige er opbakning til det. Bliver vi ved med at give dispensationer, bliver det ikke det, vi vil med Vinge, fastslog hun, der pegede på, at Deltakvarteret ikke skal være et almindeligt villakvarter, men et boligkvarter med bæredygtighed og arkitektur.