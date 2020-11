Artiklen: Anklager vil beholde 44-årig i fængsel for Maria-drab

En 44-årig mand, som er fængslet for at have dræbt den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen, bør blive bag tremmer, mener anklagemyndigheden.

Nordsjællands Politi oplyser, at der på mandag vil være et retsmøde i sagen om fortsat varetægtsfængsling af den 44-årige mand, hvis identitet indtil videre er beskyttet af et navneforbud, og som nægter sig skyldig i sigtelsen om drab.

Nordsjællands Politi har i de seneste uger forgæves ledt efter Maria From Jakobsens lig. Torsdag i denne uge gennemsøgte politiet et område ved Selsø øst for Skibby i Hornsherred.

Det er få kilometer fra Maria From Jakobsens hjem i Frederikssund, som ligger på den modsatte side af Roskilde Fjord.

Ved torsdagens eftersøgning deltog blandt andet såkaldte lighunde, som er en ny type specialtrænede hunde, som politiet råder over.

Tidligere på ugen ledte politiet efter Maria From Jakobsens lig og andre eventuelle spor i en skov ved Frederikssund.

Sagen begyndte som en efterlysning af en savnet person, da Maria From Jakobsen blev efterlyst i slutningen af oktober. Meldingen dengang lød, at hun var gået fra sit hjem i nedtrykt tilstand.

Men forrige weekend dukkede politiet op og afspærrede Maria From Jakobsens bopæl på Nialsvej i Frederikssund. Huset blev ransaget og afsøgt af teknikere. Det samme skete i et sommerhus i Nykøbing Sjælland.

En 44-årig mand blev anholdt, og 16. november blev han ved Retten i Hillerød stillet for en dommer. Manden blev varetægtsfængslet i foreløbig to uger.

Den frist udløber mandag, og Nordsjællands Politi går altså efter at forlænge varetægtsfængslingen.

På Twitter fortæller Nordsjællands Politi, at der vil blive begæret lukkede døre ved retsmødet. Det betyder, at man vil bede dommeren om at forbyde offentlig adgang til retsmødet.

De oplysninger, som politiet måtte have om sagen, vil derfor ikke komme frem. Indtil nu er det da også sparsomt, hvad der kan siges om sagen.

Flere medier har skrevet, at den fængslede mand har foretaget søgninger på internettet, og at der i sagen er fundet store mængder kaustisk soda og saltsyre. Muligvis vil disse kemikalier kunne bruges til at skaffe et lig af vejen.

Det bliver Retten i Hillerød, som skal afgøre, hvorvidt den 44-årige mand skal forblive varetægtsfængslet.

Det kommer til at foregå mandag eftermiddag.