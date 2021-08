Den lille grund ud til Roskilde Fjord skulle have været sendt i udbud og ikke bare solgt direkte til Niels Viuff, konkluderer Ankestyrelsen. Samtidig konkluderer man, at prisen for grunden var ok. Foto: Henrik Gregersen

Ankestyrelse: Salg til byrådsmedlem skulle have været i udbud

Prisen på grunden var ok. Men grunden skulle have været i udbud og ikke bare solgt i en lukket proces til politiker

Frederikssund - 14. august 2021 kl. 06:22 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Frederikssund Kommune begik en fejl, da man solgte et grundstykke ned til Roskilde Fjord til byrådsmedlem Niels Viuff.

Ikke fordi prisen var for lav.

Men fordi grunden skulle have været sendt i udbud.

Det konkluderer Ankestyrelsen efter måneders granskning af sagen.

"Ankestyrelsen vurderer, at Frederikssund Kommune ikke havde hjemmel i udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 4, til at sælge den omhandlede ejendom uden offentligt udbud. Vi har imidlertid ikke fundet

grundlag for at antage, at kommunen ikke har fået markedsprisen for ejendommen," hedder det i Ankestyrelsens vurdering.

Dermed underkender Ankestyrelsen grundlaget for salget, der skete på baggrund af en henvendelse direkte fra Niels Viuff til daværende kommunaldirektør Ole Jakobsen.

Forvaltningen i Frederikssund kommune vurderede dengang, at der på grund af grundens størrelse, placering samt risikoen for at måtte afgive en del af arealet til kystsikring,

"Det vurderes derfor udenfor det praktisk gennemførlige, at der opføres en reel selvstændig boligbebyggelse, der når som helst kan kræves nedrevet uden erstatning. Da arealet således både er under 2.000 kvm., og at det ikke på sædvanlig vis kan bebygges selvstændigt, anses det, at betingelserne for salg uden udbud er opfyldt."

Havde ikke hjemmel Ankestyrelsen når imidlertid frem til en anden konklusion:

"Ankestyrelsen vurderer, at Frederikssund Kommune ikke havde hjemmel i udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 4, til at sælge den omhandlede ejendom uden offentligt udbud," hedder det i konklusionen, der uddybes:

På baggrund af oplysningerne i sagen er det således vores opfattelse, at det omhandlede areal selvstændigt kunne bebygges på tidspunktet for kommunens salg af arealet til byrådsmedlemmet. Vi lægger vægt på, at arealets størrelse og udformning ikke er til hinder for selvstændig bebyggelse. Kommunen har oplyst, at der maksimalt vil kunne opføres 63 m2 boligbebyggelse, og at det vil kræve, at en række betingelser er opfyldt. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen ikke derved har redegjort for, at arealet ikke selvstændigt kan bebygges, f.eks. i form af andet end boligbebyggelse. At bebyggelsen vil kunne kræves nedrevet uden

erstatning medfører efter vores opfattelse heller ikke, at bebyggelse er udelukket," lyder det.

Prisen er ok

Prisen på dén handel, der aldrig skulle have fundet sted under de vilkår er dog isoleret set i orden, vurderer Ankestyrelsen samtidig:

"Vi lægger herved vægt på, at kommunen har anvendt to uafhængige ejendomsmæglere, der under forskellige forudsætninger har afgivet to forskellige vurderinger, og at kommunen har sammenholdt disse vurderinger med den offentlige grundværdi i nærområdet, idet kommunen har taget højde for, at der på ejendommen er tinglyst en pligt til vederlagsfrit at afstå arealet til kystsikring. Vi vurderer på den baggrund, at kommunen har opfyldt sin forpligtelse til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, og at kommunens skøn således ligger inden for lovgivningens rammer."

Frederikssund Kommune har i kølvandet på Ankestyrelsens vurdering bedt Kammeradvokaten, advokatfirmaet Poul Schmidt, vurdere, hvordan man skal svare styrelsen:

"Det er deres vurdering, at udtalelsen fra Ankestyrelsen ikke giver anledning til bemærkninger, idet advokatfirmaet Poul Schmidt er enig i Ankestyrelsens vurdering af sagen," hedder det i den sagsfremstilling, Økonomiudvalget bliver præsenteret for.

Erstatningspligt usandsynlig Samtidig har kommunen bedt sin advokat vurdere, om Frederikssund Kommune har pådraget sig et erstatningsansvar ved at sælge grunden uden at sende den i udbud:

"Som grundlag for potentielt erstatningsansvar for kommunen kræver det, at nogen har lidt et tab ved salget af ejendommen. Det er svært at se hvem, der måtte have lidt et tab allerede af den grund, at ejendommen er solgt til markedsprisen. Der vil endvidere skulle bevises en årsagssammenhæng mellem salget af ejendommen og et eventuelt tab, samt at dette tab var påregnelig/forudsigeligt for kommunen. Sammenfattende er det usandsynligt, at kommunen vil kunne blive erstatningsansvarlig," opsummeres det i sagsfremstillingen.

Frederikssund Kommune blev af Ankestyrelsen bedt redegøre for henholdsvis salgspris og det manglende udbud, efter en række artikler i Lokalavisen Frederikssund i 2020.

Der er dog en række punkter, Ankestyrelsen ikke har bedt om - og derfor ikke fået svar på:

- Hvordan sagsbehandlingen kunne gå så hurtigt i en presset teknisk afdeling, mens andre med samme købsønsker har ventet væsentlig længere tid.

- Hvorfor kommunaldirektøren eller den tekniske direktør ikke beder har bedt Niels Viuff om at henvende sig til rette forvaltning og derpå "stille sig op i køen" i forvaltningen.

- Hvilken politiker, der bad om status på salget allerede efter 14 dage.

- Hvordan det kunne gå til, at kommunen uden yderligere sagsbehandling oprindeligt godkendte et forslag om, at kommunen påtog sig udgifterne til eventuel kystsikring af grunden.

