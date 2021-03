Se billedserie 20-årige Anitta Lyngstrøm har længe drømt om, en dag at skulle være sin egen chef. Da BurgerSmeden kom til salg, besluttede hun at kaste sin opsparing efter pølseboden og satse alt på projektet. Foto: Ea Lykke Schausen

Anitta tager springet: 20 år og selvstændig

Frederikssund - 20. marts 2021 kl. 10:10 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

På vinduerne i den legendariske pølsebod på hjørnet af Ågade i Frederikssund er påklistret brunt papir til at skygge for, hvad der foregår inde på den anden side af de lukkede døre. På papiret er med sirlig håndskrift skrevet ;"her åbner Anittas Grillbar", som den eneste ledetråd om, hvad fremtiden byder på for den lille hvide bod, der efterhånden har været fast del af bybilledet i Frederikssund i godt 33 år.

En bil parkerer tæt ved den lukkede bod, og ud stiger 20 år gamle Anitta Lyngstrøm. Iført en sort dynjakke og med det lange, blonde hår blafrende i vinden, bevæger hun sig selvsikkert hen og låser den store hængelås op og åbner dørene ind til boden.

"Tænk, det her er mit," siger hun med begejstring i stemmen, og rækker hånden ud som for at illustrere, at hun snakker om pølseboden.

En hurtig beslutning Drømmen om en dag at starte sit eget har Anitta Lyngstrøm altid haft. Men at det blev nu og ikke senere, det skete ret spontant, fortæller hun. Det er ikke mere end en uge siden, Anitta Lyngstrøm skrev under på købet og fik overrakt nøglerne til boden. En livsændrende beslutning, den unge kvinde tog på blot to timer.

"Jeg så, at stedet var sat til salg, og jeg kunne bare mærke, at det var noget, jeg virkelig gerne ville. To timer efter skrev jeg under," fortæller Anitta Lyngstrøm om beslutningen.

"Og da jeg så kom hjem efterfølgende, så havde jeg godt nok en mindre krise. Jeg gik jo fra at have et job den ene dag til at være selvstændig den næste. Men så stod jeg op næste morgen og gik i gang, og jeg har knoklet med stedet lige siden, og jeg kan bare mærke, at det her, det skal nok blive godt," konkluderer hun.

Nemmere end at søge job Anitta Lyngstrøm er uddannet ernæringsassistent og har, indtil coronanedlukningen, arbejdet som kok på en restaurant i Roskilde. Men da spisestederne lukkede ned i forbindelse med pandemien, blev hun rykket over til et slagteri. Og dét var især en af hovedårsagerne til, at Anitta var så klar til at springe ud som selvstændig, selvom det var med så kort varsel.

"Jeg tror bare, at jeg var nået til et sted, hvor jeg virkelig gerne ville videre. At være på et slagteri er slet ikke det, jeg godt kan lide, og det har været umuligt at søge kokkejob under nedlukningen. Så det at gå selvstændig, det virkede bare som det helt rigtige," siger hun om beslutningen og uddyber, at det hele kunne lade sig gøre, fordi hun de sidste fem år har arbejdet fuldtid, mens hun har boet hjemme hos sine forældre, og hun derfor har kunne spare en masse op.

Styr på stort set det hele Egentlig var planen, at den store opsparing skulle gå til en motorcykel. Men Anittas engagement i pølseboden har overskyggget drømmen om en motorcykel fuldstændigt. Nu er det i stedet at kunne perfektionere en hjemmelavet barbecuesauce og at renovere baren i boden, der fylder hos Anitta Lyngstrøm.

"Nu er planen, at jeg skal spare op til at få renoveret stedet, så det bliver lidt mere moderne og lyst i udtrykket. Og så måske udvide med en omkørende vogn eller endnu en ligesom denne et andet sted. Og derefter må jeg se på, om motorcyklen kan blive til noget," siger Anitta med et smil på læberne.

I løbet af den sidste uge har hun allerede nået at få vasket det meste af stedet ned, lavet en aftale med en skiltemager, en maler, en tømrer og fået sat menuen sammen for blot at nævne et udpluk.

"På de seks dage jeg har været selvstændig, har jeg nået rigtig meget, synes jeg. Jeg har fået styr på mit koncept, hvor fokus skal være på det gamle møder det nye. Der skal være det klassiske og simple, men med fokus på de lækre råvarer og det hjemmelavede aspekt," fortæller hun og fortsætter:

"Og da jeg stod og lagde min make-up, inden jeg skulle herhen, så fik jeg simpelthen den bedste ide til et logo, så nu er der også styr på det!"

Masser af opbakning Mens Anittas tjekliste stadig er lang, er den unge selvstændige kvinde overbevist om, at hun uden problemer kan nå i mål, inden hun forventer at kunne slå dørene op til Anittas Grillbar i april. Og det skyldes især hendes stærke netværk og al den støtte og opbakning, hun har modtaget, siden hun tog beslutningen, fortæller hun.

"Jeg havde helt sikkert ikke turde, hvis det ikke var for den støtte, jeg har fået. Men alle, selv fremmede, der kigger nysgerrigt forbi, når jeg går rundt hernede i boden, giver udtryk for, at de synes, det er et fedt valg, og de glæder sig til at se liv i stedet igen," fortæller Anitta og uddyber: "Jeg havde måske lidt frygtet, at folk ville blive skeptiske, fordi jeg er så ung. Men tværtimod så virker det til, at folk synes, det er fedt. Og det er jo dejligt."

Man kan læse mere om Anittas Grillbar, åbningstider og menu på Facebook-siden "Anittas Grillbar".