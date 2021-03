Se billedserie Et stort fortelt blev også taget fra den container, Anette og hendes mand havde opbevaret deres ejendele i, i forbindelse med at de flyttede fra Værløse til Jægerspris. Foto: Privat

Anette mistede for 100.000 kr. fra aflåst container: Indbo forsvandt ud i det blå

Anette Vibeke Petersen fik stjålet ting for 100.000 kroner fra en aflåst container i et lagerhotel. Hendes forsikring dækkede til alt held halvdelen, selvom der ikke var opbrudsmærker på hverken dør eller hængelås

I kølvandet på sidste uges artikel i Lokalavisen om Klara Jajoka, som mistede en stor del af sit indbo fra en aflåst container hos Blue Box i Frederikssund, har mange læsere reageret.

En af dem er Anette Vibeke Petersen. Hun fortæller, at hun har haft en lignende oplevelse samme sted. Her var en stor del af hendes og ægtefællens ejendele pludselig forsvundet fra deres aflåste container. Heller ikke her var der tegn på opbrud af hverken dør eller lås.

Med andre ord er det udefra set to identiske sager, hvor Klara Jajoka og Anette Vibeke Petersen lejede sig ind i samme lagerhotel.

Begge mistede værdier for omkring 100.000 kroner. I begge tilfælde var der ingen spor af opbrudsmærker på dør og lås til containeren.

Men her ophører ligheden også.

For hvor Klara Jajoka ikke kunne få politiet til at rykke ud, så kom de, da Anette Vibeke Petersen og hendes ægtefælle ringede til dem. Og hvor Klara Jajoka ikke fik så meget som en krone i erstatning fra sit forsikringsselskab, Codan, så fik Anette Vibeke Petersen og hendes ægtefælle halvdelen dækket hos Top Danmark.

"Mange ting forsvandt ud af vores liv. Vi fik stjålet ting til en værdi af 100.000 kroner," fortæller Anette Vibeke Petersen.

Hun nævner blandt andet ægteparrets store Insignia fortelt, der med stænger havde en værdi af ca. 25.000 kroner. Men også en helt ny kaleche til båden til en værdi af 10.000 kroner og nye sommerdæk med fælge til 12.000 kroner - var væk.

En masse ting mangler "Jeg blev simpelthen så ked af det på hendes (Klara Jajoka, red.) vegne, da jeg læste om hendes oplevelse. Hun skal vide, at der er andre som har været udsat for det samme," siger Anette Vibeke Petersen og uddyber:

"Den 1. december 2019 flyttede vi fra Værløse til Jægerspris. Vi er fastligger campister, og havde en masse udstyr som skulle opbevares, mens vi flyttede. Derfor lejede vi en stor container hos Blue Box. Den 12. 1 2020, mens vi er ved at komme på plads i vores nye hus, taler vi om, at vi godt kunne bruge et klædeskab i bryggerset. Til det skal min mand bruge en kile, og vi tænker, pokkers, de er jo pakket ned i containeren."

Anettes mand kører derfor til lagerhotellet på Smedetoften i Frederikssund, men kommer tilbage kort efter.

"Han er helt hvid i hovedet, da han fortæller, at der mangler en masse ting. Vi ringede til politiet som kom. Sammen med en medarbejder fra lagerhotellet kunne de konstatere, at der ikke havde været indbrud, det vil sige, at der ikke var opbrudsmærker på dør eller lås. Men politiet kunne godt se, at der havde været nogle inde og rode i containeren, for det var en, stor rodebutik."

Anette Vibeke Petersen fortæller, at tyveriet efterfølgende blev anmeldt til ægteparrets forsikringsselskab, Top Danmark.

'Vær på forkant' "De dækkede halvdelen, fordelt over vores husforsikring og campingforsikring. Men det betyder, at vi stadig har mistet for 50.000 kroner, som forsikringen ikke har dækket," fortæller Anette Vibeke Petersen.

"Mit råd til folk er derfor, at man skal sørge for at være på forkant. Man skal skrive en liste, over de ting man får opbevaret, og så skal man sikre sig, at ens forsikring dækker i tilfælde af indbrud, hvor der ikke er tegn på, at tyvene har brudt noget op. Top Danmark stillede ikke spørgsmålstegn ved det," fortæller Anette Vibeke Petersen. Hun er overbevist om, at tyvene må være kommet ind på lagerhotellets område med en stor vogn, for alene teltet var omkring syv meter langt, og med store stænger. Med andre ord, har de ifølge hende, lignet nogle, som blot skulle hente deres ting i en af containerne.

"Mange ting forsvandt ud af vores liv. Det er skrækkeligt. Det har kostet os mange penge, også selvom forsikringen dækkede halvdelen."

Men hvordan kan det være, at Anette Vibeke Petersen og hendes mand kunne få dækning efter tyveriet, når Klara Jajoka ikke kunne?

Lokalavisen har bedt Klara Jajokas forsikringsselskab om at uddybe deres retningslinjer ved tyveri, vel at mærke uden at der er tegn på opbrud. Til det siger Henrik Bundgaard, skadedirektør i Codan Danmark:

"Det er ikke muligt at dække sig ind mod simpelt tyveri i et lignende tilfælde, hvor der er underskrevet en aftale om opmagasinering. Overordnet set dækker vores indboforsikring ikke tyveri af værdigenstande under opmagasinering, hvis der ikke er tegn på opbrud af hverken lås eller dør. Vi tager dog altid udgangspunkt i den specifikke situation, for at undersøge alle detaljerne i dybden."

Forsikringsgodkendte låse: I artiklerne om Klara Jajoka fortalte indehaver af Blue Box Cecilie Viuff, at alle containere i Blue Box har forsikringsgodkendte låse, der er meget vanskelige og tidskrævende at få op.

Ifølge Codan Forsikring er det imidlertid ikke altid nok:

'At en lås er forsikringsgodkendt er desværre ikke ensbetydende med, at den ikke kan kopieres. Det kan den godt.'