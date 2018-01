Alvorlig trafikulykke - mand måtte genoplives

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Dan Houtved til sn.dk.

En mand på 63 år fra Ølstykke var kørt galt i et solouheld på Roskildevej i sydgående retning.

Der var ingen andre i bilen.

- Akutlægen på stedet konstaterer, at manden har fået et ildebefindende, hvorefter han forulykker ved at køre ud over en mindre skrænt og ind i et træ. Der skulle være umiddelbart været tale om en blodprop, siger Dan Houtved til sn.dk.

Der blev sendt både ambulance, akutlæge og akutlægehelikopter til stedet.

Vagtchefen oplyser, at manden måtte genoplives på stedet, hvilket lykkedes, hvorefter han blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet til yderligere behandling.

- Men hvad hans præcise tilstand er nu, kan jeg ikke oplyse, siger Dan Houtved.

De pårørende er underettet, og politiet er færdige på stedet.