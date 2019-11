Første spadestik til Vinge Centrum blev taget for to år siden. Men byggemodningen gik i stå, da Frederikssund trak sig ud af aftalen med AP Pension. Nu skal almene boliger få fart på udviklingen af byen. Foto: Allan Nørregaard

Almene boliger skal få fart på Vinge

Frederikssund - 29. november 2019 kl. 21:06 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gælder om at få bygget almene boligbyggerier i Vinge Centrum, fordi det er den hurtigste måde at få nye indbyggere på. Dem er der hårdt brug for at få op i antal, og så kan Frederikssund Byråd vise, at de sikrer fremdrift i den kommende by, hvor en ny S-togsstation skal åbne allerede til sommer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Alle 23 byrådsmedlemmer stemte onsdag for, at byrådet skal igangsætte en proces og en dialog med boligselskaberne for at få gang i alment boligbyggeri i Vinge.

Det sker som en opfølgning af en beslutning fra september i år, hvor politikerne lagde sig fast på en otte punkts plan, der blandt andet indebærer, at der skal bygges op til 20.000 byggeretsmeter almene boliger i den nye by.

Det skal ske efter tre grundlæggende principper om hurtig byggestart, samarbejde med private investorer og mulighed for byggeri i mindst seks etager. Der stiles imod en konkurrencelignende struktur, hvor boligselskaberne skal komme med deres bud på at løse opgaven i begyndelsen af februar 2020, og herefter skal politikerne vælge, hvad man skal gå videre med.

I byrådet er der dog ikke lige stor begejstring for almene boliger, hvilket fremgik af debatten i byrådssalen, hvor Michael Tøgersen (V) nødtvunget gik med til med henvisning til, at der ligger 400 fodboldbaner og venter på at blive bebygget, idet de har ligget stille i tre år.

- Jeg er en smule lunken ved tanken om almene boliger. Men de vil skabe fremdrift på kort sigt, sagde Michael Tøgersen, som indvendte, at han havde svært ved at genkende det, byrådspolitikerne talte op i september.

Pelle Andersen Harild (EL) henviste til, at han i september havde opfordret byrådskollegerne til at tænke sig grundigt og længe om.

- Jeg synes, det er for tidligt. Jeg er glad for, at man prioriterer almene boliger, men ikke for, at man lægger op til samarbejde med private, som kammeradvokaten fraråder, sagde han, som satte spørgsmålstegn ved, om der er interesse for at bo i etageejendomme, og han pegede også på, at almene boliger i Vinge vil blive »for dyre til fattigrøvene, der ikke har så mange penge, og næsten heller ikke har råd til at bo i almene lejligheder andre steder«.

Pelle Andersen Harilds ændringsforslag om at slette muligheden for at samarbejde med private i beslutningen blev nedstemt, og han endte med at stemme for de almene boliger i Vinge.

Det nuværende kommunale budget indeholder ikke bevillinger til at opføre almene boliger, herunder grundkapitalindskud på 8-12 procent af prisen for byggeriet, salgsindtægt fra grunden, de skal opføres på, samt ekstraordinære afdrag.

Byrådet skal derfor tage stilling til de økonomiske konsekvenser, inden et projekt kan realiseres.